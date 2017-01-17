Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Агрессивные действия России подрывают мировой порядок, заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.
Агрессивные действия России подрывают мировой порядок, заявила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.
В своей последней речи на посту постпреда Пауэр назвала Россию основным вызовом, который сейчас стоит перед Соединенными Штатами.
По ее словам, агрессивные и деструктивные действия России угрожают американским ценностям, безопасности и процветанию страны. Все это, по ее мнению, тесно связано с сохранением международного порядка, который пытается ослабить Россия.
В качестве примера деструктивных действий Москвы Пауэр привела действия России на Украине, поддержку сирийского правительства, а также попытки вмешаться в ход выборов в США и других странах.
По словам Пауэр, Россия использовала стратегию «отрицания и лжи», чтобы избежать ответственности за свои действия.
Пауэр призвала сохранить санкции, введенные против России, а также укрепить НАТО — альянс недавно критиковал избранный президент США Дональд Трамп.
Она заявила, что США и Россия должны контактировать друг с другом, но при этом не стоит забывать о действиях России. Она призвала не позволить «стереть историю».
Пауэр также раскритиковала Трампа за недоверие к анализу влияния России на ход избирательной кампании в США, проведенному американской разведкой.
Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в американские выборы.
Трамп в интервью британской газете Times на этой неделе заявил, что готов предложить России снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
Затем советник Трампа взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи в интервью ТАСС в Давосе раскритиковал санкции и заявил, что России и США надо сесть за стол переговоров. Он надеется, что в ближайший год отношения между странами нормализуются.
Президент США Барак Обама 14 января, за несколько дней до истечения срока своих полномочий, продлил еще на год санкции, введенные против России.