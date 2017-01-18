Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Стало известно об убийстве личного охранника Кадырова
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Прокуроров обеспечат жильем
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
04:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Россия на самом деле выбивается из европейского контекста»

Готовящийся законопроект о декриминализации семейных побоев в России привлек внимание не только в стране, но и за рубежом. Комиссар Совета Европы по правам человека НИЛС МУЙЖНИЕКС рассказал корреспонденту «Ъ» КИРИЛЛУ КРИВОШЕЕВУ о своей позиции по этому вопросу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

— Господин Муйжниекс, когда мы с вами общались в прошлый раз, вас беспокоил центр для мигрантов в Саратове, а не семейное насилие. Как давно вы занимаетесь этой проблемой в России?

— Это новая тема, которая привлекла мое внимание. Проблема в том, что Россия на самом деле выбивается из европейского контекста. Я работал над проблемой домашнего насилия во многих странах, входящих в Совет Европы. Во всех присутствует один и тот же тренд — ратификация Стамбульской конвенции СЕ (о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, принята в 2011 году.— «Ъ»), то есть запрет телесных наказаний в отношении женщин и детей. Россия идет в противоположном направлении, это будет огромным шагом назад, поэтому я надеюсь, что этого не случится и Госдума не примет поправку о декриминализации в последнем чтении (на этой неделе законопроект будет рассмотрен во втором чтении.— «Ъ»).

— Есть ли в Европе страны, где ситуация с семейным насилием более сложная, чем в России?

Читайте также
Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье

— Россия — одна из четырех стран, которые не ратифицировали Стамбульскую конвенцию. В то же время, например, Словения и Франция идут в другом направлении и недавно предприняли шаги по запрету телесного наказания детей.

— Вы уже обсуждали эту проблему с кем-то из России?

— У меня сегодня (17 января.— «Ъ») запланирована беседа с российским уполномоченным по правам человека (Татьяной Москальковой.— «Ъ»), она сейчас в Страсбурге. Я подниму эту тему в разговоре с ней, и думаю, что она донесет мое сообщение российским властям.

— Не собираетесь ли вы приехать в Россию?

— Надеюсь, в этом году это получится.

— Известно ли вам что-нибудь об организациях, которые помогают ВИЧ-позитивным людям в России, но внесены в список иностранных агентов?

— Я провел большую работу в связи с законом об иностранных агентах и очень жду, когда дела Европейского суда по правам человека, относящиеся к этому закону, дойдут до российских властей. Это будет хорошая площадка для обсуждения, и я обязательно приму в нем участие.

— Как вы оцениваете первые месяцы после принятия «пакета Яровой» в России? Что вы можете сказать об антитеррористических законах в других странах?

— Я был критически настроен по отношению ко многим антитеррористическим законам, принятым по всей Европе, особенно к тем, которые касаются наблюдения (за людьми.— «Ъ»). Они не только подвергают риску право каждого из нас на частную жизнь, но также представляют опасность для журналистики и принципа непредвзятого судопроизводства. Чрезвычайные положения, введенные в двух странах (Турция и Франция.— «Ъ»), и три страны, приостановившие соблюдение Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Турция, Франция и Украина), — это необычная ситуация для Европы. Такие меры должны применяться лишь в исключительных случаях и в течение непродолжительного времени.

— Когда мы общались прошлый раз, вы сказали, что за последние годы были на Украине шесть раз и у вас установлен хороший контакт с властями в Киеве. Как вы оцениваете проблему притеснения русскоговорящих жителей этой страны?

— Я в курсе, что существуют некоторые разногласия с политикой в отношении языка на Украине. Но я не получал отчетов о серьезных проблемах, насилии или дискриминации, хотя слышал отдельные утверждения. В прошлом году я был в Донецке, на мой взгляд, разногласия (Донецка и Киева.— «Ъ») выглядят скорее политическими, чем этническими или религиозными.

Комментарии
1
vesta
Дурак, я думаю..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Смертную казнь предложено исключить из статей Уголовного кодекса
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Антонио Таяни избран новым главой Европарламента
Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Зенит» потренировался на Кержакове и Бабурине Во вторник сине-бело-голубые провели в Дубае необычный матч — во втором тайме встречи с командой из Омана ее ворота защищали голкиперы петербуржцев
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь