СМИ: президент Гамбии ввел в стране чрезвычайное положение

По словам Джамме, режим ЧС «позволит не допустить вакуума власти» в ситуации, когда суд рассматривает апелляцию президента на объявленные ранее итоги выборов, состоявшихся 1 декабря 2016 года.

Кроме того, действующий лидер указал на «исключительный, беспрецедентный уровень иностранного вмешательства» в выборный процесс в Гамбии.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Их победителем стал Адама Барроу, набравший 45,5% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о «недопустимых ошибках» избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия подтвердила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, оспорить его результаты можно лишь в суде.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) неоднократно призывало Джамме разрешить ситуацию мирно и передать власть Барроу. Как ожидается, Барроу должен вступить в должность главы государства 19 января.