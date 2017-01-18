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03:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: президент Гамбии ввел в стране чрезвычайное положение

РАБАТ, 17 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Президент Гамбии Яйя Джамме ввел сегодня в стране чрезвычайное положение за два дня до церемонии вступления в должность нового главы государства Адама Барроу. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters.

По словам Джамме, режим ЧС «позволит не допустить вакуума власти» в ситуации, когда суд рассматривает апелляцию президента на объявленные ранее итоги выборов, состоявшихся 1 декабря 2016 года.

Кроме того, действующий лидер указал на «исключительный, беспрецедентный уровень иностранного вмешательства» в выборный процесс в Гамбии.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Их победителем стал Адама Барроу, набравший 45,5% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о «недопустимых ошибках» избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия подтвердила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, оспорить его результаты можно лишь в суде.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) неоднократно призывало Джамме разрешить ситуацию мирно и передать власть Барроу. Как ожидается, Барроу должен вступить в должность главы государства 19 января.

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