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03:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа

Более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

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19
фотографий
19
фотографий

Ранее церемонию инаугурации, которая должна пройти 20 января, собирались бойкотировать 26 конгрессменов.

Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис для многих американцев стал героем.

Льюис назвал Трампа «нелегитимным президентом» из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал в «Твиттере»: «Все это болтовня, болтовня, болтовня — и никаких действий или результата».

Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа — это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении «политики разъединения и ненависти».

Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

«Ошибка (или ложь)!» — написал Трамп в «Твиттере», заявив, что Льюис пропустил инаугурацию Джорджа Буша в 2001 году.

Представитель конгрессмена подтвердил, что тогда он также в знак протеста отсутствовал на церемонии.

Это не первый случай массового бойкота церемонии инаугурации. Например, в 1973 году около 80 конгрессменов бойкотировали инаугурацию Ричарда Никсона.

Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800−900 тысяч человек. Не ясно, пройдут ли в этот день акции протеста.

Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на исторически низком уровне для президента, вступающего в должность.

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