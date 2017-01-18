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04:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Морская пехота ТОФ проводит тактические учения с боевой стрельбой в Приморье

В рамках плановой боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота в зимнем периоде обучения в бригаде морской пехоты начались тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Источник: ДЕЙТА

На полигоне «Бамбурово», расположенном в Хасанском районе Приморского края «черные береты» практически отрабатывают навыки вождения боевой техники, ведения боя и проводят стрельбы из всех видов оружия.

Занятия по огневой подготовке проводятся на нескольких учебных местах, где морские пехотинцы выполняют стрелковые упражнения по различным типам мишеней из автомата и пулемёта, снайперской винтовки и вооружения бронетранспортеров.

В ходе мероприятий боевой подготовки оттачиваются вопросы ведения современного общевойскового боя в полевых условиях, максимально приближенным к боевым. За весь период проведения полевого выхода, в них примет участие свыше одной тысячи военнослужащих, будут задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

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Морская пехота ТОФ проводит тактические учения с боевой стрельбой в Приморье
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