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07:23 (мск), источник: Informburo.kz

Сапарбаев предложил на Наурыз ехать в Оренбург, Казань и Уфу искать новых родственников

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев предложил на Наурыз ехать в соседние страны и искать там своих кровных братьев. Причём готовиться к празднику нужно начинать уже сейчас, в середине января, пишет Tilshi.kz.

Искать родственников Сапарбаев предложил в Оренбурге, в городах Татарстана, Башкортостана (Российская федерация) и Каракалпакстане (Узбекистан).

«В этих странах живут наши кровные братья и сёстры. Почему бы не отметить Наурыз в этих краях? Показать казахские традиции и успехи, которых мы достигли за годы независимости. И в Оренбурге — нашей первой столице, и в Татарстане немало наших кровных родственников», — сказал Сапарбаев на встрече с работниками культуры.

Как отметил аким, вовсе не обязательно отмечать Наурыз в марте, как это принято. «В зависимости от погоды можно праздновать и в апреле, и в мае. Не просто собраться тремя-четырьмя людьми, а показать все наши традиции и историю», — добавил Сапарбаев.

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