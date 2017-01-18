Сапарбаев предложил на Наурыз ехать в Оренбург, Казань и Уфу искать новых родственников

Искать родственников Сапарбаев предложил в Оренбурге, в городах Татарстана, Башкортостана (Российская федерация) и Каракалпакстане (Узбекистан).
«В этих странах живут наши кровные братья и сёстры. Почему бы не отметить Наурыз в этих краях? Показать казахские традиции и успехи, которых мы достигли за годы независимости. И в Оренбурге — нашей первой столице, и в Татарстане немало наших кровных родственников», — сказал Сапарбаев на встрече с работниками культуры.
Как отметил аким, вовсе не обязательно отмечать Наурыз в марте, как это принято. «В зависимости от погоды можно праздновать и в апреле, и в мае. Не просто собраться тремя-четырьмя людьми, а показать все наши традиции и историю», — добавил Сапарбаев.