Сапарбаев предложил на Наурыз ехать в Оренбург, Казань и Уфу искать новых родственников

Искать родственников Сапарбаев предложил в Оренбурге, в городах Татарстана, Башкортостана (Российская федерация) и Каракалпакстане (Узбекистан).

«В этих странах живут наши кровные братья и сёстры. Почему бы не отметить Наурыз в этих краях? Показать казахские традиции и успехи, которых мы достигли за годы независимости. И в Оренбурге — нашей первой столице, и в Татарстане немало наших кровных родственников», — сказал Сапарбаев на встрече с работниками культуры.