Руководитель омского Росприроднадзора Щербаков отправляется в отставку

В феврале руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области Александр Щербаков покинет пост. Как рассказал Щербаков сайту «ВОмске», отставка связана с российским законодательством: 10 февраля руководителю омского Росприродназдора исполняется 65 лет — он достигнет предельного возраста для нахождения на руководящей должности на госслужбе.

Александр Щербаков — уроженец Большереченского района. Он получил юридическое образование в Академии МВД СССР. В 2004 году Щербакова назначили на должность руководителя омского Росприроднадзора, и с тех пор он является неизменным руководителем этого ведомства.