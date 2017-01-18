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07:23 (мск), источник: ИА REGNUM

«Уволил бы одного-двух»: «троечники» в правительстве Иркутской области

Александр Битаров оценил работу правительства региона на «тройку».

Источник: Reuters

Первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель регионального правительства Александр Битаров заявил, что «недоволен работой отдельных членов правительства».

По его словам, губернатор Иркутской области Сергей Левченко — «очень добрый и мягкий человек». И сам Битаров больше недоволен работой отдельных членов правительства, чем губернатор. «Я бы нескольким выговор сделал уже давно, а одного-двух бы вообще уволил. Сергей Георгиевич (Левченко — прим. ИА REGNUM) надеется на то, что удастся воспитать человека, что у него проснется совесть, рассчитывает на его добропорядочность. Видимо, у меня более жесткие требования. Я выставил “тройку” работе правительства, которым руковожу. Считаю, что если несколько человек поменять, можно было бы вытянуть на четыре с минусом — не хочется в троечниках ходить», — цитирует председателя правительства региона I38.ru. Кого именно он хотел бы уволить, не уточняется.

При этом Александр Битаров подчеркнул, что губернатор обсуждает с ним кадровые решения.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, несколько громких отставок произошло в последнее время в Иркутской области. К примеру, на фоне неудовлетворительной ситуации с прохождением отопительного сезона в Вихоревке и в поселке Эдучанка потерял свою должность министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрей Капитонов. Официальная формулировка — полномочия Капитонова на посту министра прекращены с 21 декабря 2016 года в связи с истечением их срока.

В начале декабря Оксана Тетерина была уволена с должности министра экономического развития Иркутской области в связи с истечением срока полномочий. Причину, почему Тетериной не продлили срок полномочий на посту министра, в пресс-службе облправительства не уточнили. Однако в мае 2016 года стало известно, что в министерстве экономического развития региона прошли обыски по делу о мошенничестве при выделении субсидий из регионального бюджета.

Кроме того, стоит напомнить, что в январе текущего года по суду была временно отстранена от должности заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова. Ранее в рамках расследования уголовного дела о смертельных отравлениях «Боярышником» с метанолом в отношении Нефедовой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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