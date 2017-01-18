«Уволил бы одного-двух»: «троечники» в правительстве Иркутской области
Александр Битаров оценил работу правительства региона на «тройку».
Александр Битаров оценил работу правительства региона на «тройку».
Первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель регионального правительства Александр Битаров заявил, что «недоволен работой отдельных членов правительства».
По его словам, губернатор Иркутской области Сергей Левченко — «очень добрый и мягкий человек». И сам Битаров больше недоволен работой отдельных членов правительства, чем губернатор. «Я бы нескольким выговор сделал уже давно, а
При этом Александр Битаров подчеркнул, что губернатор обсуждает с ним кадровые решения.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, несколько громких отставок произошло в последнее время в Иркутской области. К примеру, на фоне неудовлетворительной ситуации с прохождением отопительного сезона в Вихоревке и в поселке Эдучанка потерял свою должность министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрей Капитонов. Официальная формулировка — полномочия Капитонова на посту министра прекращены с 21 декабря 2016 года в связи с истечением их срока.
В начале декабря Оксана Тетерина была уволена с должности министра экономического развития Иркутской области в связи с истечением срока полномочий. Причину, почему Тетериной не продлили срок полномочий на посту министра, в
Кроме того, стоит напомнить, что в январе текущего года по суду была временно отстранена от должности заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова. Ранее в рамках расследования уголовного дела о смертельных отравлениях «Боярышником» с метанолом в отношении Нефедовой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».