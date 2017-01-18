Сегодня оппозиционные партии представят своих кандидатов в правительство Прикамья

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников сообщил, что сегодня реготделения оппозиционных партий назовут своих кандидатов в чиновники.

«Принял участие во встрече руководителей парламентских фракций краевого парламента с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. Помимо текущих вопросов ближайшего пленарного заседания речь зашла и про правительство. Идея коалиционного принципа его формирования жива и губернатор ждет от нас предложений. В течение рабочего дня мы представим список своих кандидатур в исполнительные органы власти Пермского края», — уточнил господин Постников.