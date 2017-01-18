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07:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сегодня оппозиционные партии представят своих кандидатов в правительство Прикамья

ПЕРМЬ, 18 января, РИА ФедералПресс. В Пермском крае продолжается формирование нового состав регионального правительства, связанного с проведением административной реформы.

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников сообщил, что сегодня реготделения оппозиционных партий назовут своих кандидатов в чиновники.

«Принял участие во встрече руководителей парламентских фракций краевого парламента с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. Помимо текущих вопросов ближайшего пленарного заседания речь зашла и про правительство. Идея коалиционного принципа его формирования жива и губернатор ждет от нас предложений. В течение рабочего дня мы представим список своих кандидатур в исполнительные органы власти Пермского края», — уточнил господин Постников.

Напомним, что в Пермском крае обсуждается идея формирования коалиционного правительства с участием представителей оппозиционных партий. В процесс переговоров вошли краевые власти, либерал-демократы и справедливороссы. В конце прошлого года губернатор Виктор Басаргин анонсировал реформу управления регионом и заявил о намерении лично возглавить правительство края. Сейчас все министры переведены в статус и.о., и им предстоит пройти через губернаторский фильтр — личную встречу с Басаргиным, по итогам которой и будут приниматься конкретные кадровые решения. По словам губернатора, процесс формирования нового состава правительства должен быть закончен до конца января.

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