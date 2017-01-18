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07:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Под Новосибирском привели в боевую готовность комплексы «Ярс»

Комплексы приведены в боевую готовность в рамках учений, планируется отработать отражение ударов воздушного и наземного противника, рассказали в Минобороны.

Под Новосибирском привели в боевую готовность комплексы «Ярс», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

«Первые в этом году учения с выводом автономных пусковых установок ПГРК “Ярс” на полевые позиции начались в Новосибирском соединении РВСН. В рамках учений сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования будут увеличены в зимнее время почти до месяца. Немаловажное значение стратегические ракетчики уделяют и одновременному выводу ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования», — рассказали представители ведомства.

На учениях особое внимание уделят отведено отражению ударов воздушного и наземного противника, а также противодействию нападений диверсионно-разведывательных групп, в том числе в сложных условиях.

В числе приоритетных задач — тренировки по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

Всего в 2017 году ракетные войска стратегического назначения планируют провести более 150 учений.

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