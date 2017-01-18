Нигматулин обозначил приоритеты работы парламентариев на текущем этапе

Говоря о состоявшихся в начале января встречах мажилисменов с избирателями в регионах, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что подобный формат позволяет объективно оценивать степень реализации принимаемых законов, оперативно воспринимать мнения людей и учитывать их предложения в дальнейшей законотворческой работе.

По словам спикера мажилиса, до конца нынешней сессии предстоит принять много важных законов, нужных для реализации стратегического курса Президента страны — Лидера Нации Нурсултана Назарбаева. Это внесенный в первом чтении на пленарное заседание законопроект по вопросам развития местного самоуправления.

В ближайшее время ожидается поступление в мажилис правительственного проекта закона по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы.

Как отметил Н. Нигматулин, мажилисменам предстоит работа и над такими законопроектами, как о дорожном движении, по вопросам информации и коммуникаций, по вопросам деятельности некоммерческих организаций, кодексы о налогах и о недрах.

— Безусловно, в ходе работы над законопроектами будет вестись постоянный диалог с представителями гражданского общества, — подчеркнул председатель мажилиса.

Н. Нигматулин также акцентировал внимание на механизмах обеспечения парламентского контроля различных аспектов деятельности центральных исполнительных органов. По словам председателя мажилиса, до конца нынешней сессии перед парламентариями в рамках «правительственного часа» выступят 11 из 15 министров правительства с информацией по проблемам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны.

Кроме того, будут проведены парламентские слушания, посвященные такой актуальной теме, как обеспечение населения лекарственными средствами, состояние и развитие фармацевтической отрасли в Казахстане.