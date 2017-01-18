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09:05 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский проинспектирует муниципалитеты и даст поручения главам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский намерен в начале года посетить муниципальные образования области, чтобы проконтролировать исполнение данных ранее поручений и обозначить приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

Источник: Uralpress.ru

«Мы хотели в начале года проехать максимальное количество самых разных территорий. Вместе с главами поставить задачи и отслеживать их исполнение, выделив соответствующие ресурсы», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, побывавший накануне в Уйском и Чебаркульском районах.

В Чебаркульском районе Борис Дубровский проверил, как выполняется газификация деревни Бутырка, проведенная за счет областного и федерального финансирования. По поручению главы региона на эти цели выделено свыше 1,6 миллиарда рублей.

В 2016 году в Бутырках построен газопровод протяженностью 4,9 километра и стоимостью 9,35 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. «Голубое топливо» придет не только в частные дома, но фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

В настоящее время врезка газа проведена, выдаются техусловия жителям деревни для подключения к газу, начинается подключение. Собственники домов активно сотрудничают с обслуживающей организацией по проектированию и монтажу газовых котлов и систем отопления в своих домах.

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