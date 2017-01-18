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08:29 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦРУ рассекретило документы за 50 лет своей деятельности

Центральное разведывательное управление США опубликовало около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы, сообщает агентство Bloomberg. Файлы доступны на сайте ведомства.

Источник: AP 2016

Рассекреченные документы, в частности, включают доклады по вопросам политики и разведывательных операций. Кроме того, часть файлов в некоторой мере проливают свет на деятельность управления в период войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны. Они также включают в себя материалы, имеющие отношение к предполагаемой программе по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) и программе ЦРУ «Звездные врата», в рамках которой исследовались возможные способности психики и то, как их можно использовать.

«Доступ к этим историческим документам больше не ограничивается географией», — заявил глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт. Ранее эти документы были доступны только в Национальном архиве, расположенном в городе Колледж-Парк (штат Мэриленд).

Представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак, в свою очередь, добавила, что «рассекреченные файлы — это полная история, в них есть и плохое, и хорошее».

Ранее ЦРУ рассекретило ряд документов, касающихся методов пыток, применявшихся к подозреваемым в причастности к терроризму, а также атак 11 сентября 2001 года, расследованию наблюдений НЛО по всему миру,

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