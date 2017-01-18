ЦРУ рассекретило документы за 50 лет своей деятельности

Рассекреченные документы, в частности, включают доклады по вопросам политики и разведывательных операций. Кроме того, часть файлов в некоторой мере проливают свет на деятельность управления в период войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны. Они также включают в себя материалы, имеющие отношение к предполагаемой программе по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) и программе ЦРУ «Звездные врата», в рамках которой исследовались возможные способности психики и то, как их можно использовать.

«Доступ к этим историческим документам больше не ограничивается географией», — заявил глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт. Ранее эти документы были доступны только в Национальном архиве, расположенном в городе Колледж-Парк (штат Мэриленд).

Представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак, в свою очередь, добавила, что «рассекреченные файлы — это полная история, в них есть и плохое, и хорошее».

Ранее ЦРУ рассекретило ряд документов, касающихся методов пыток, применявшихся к подозреваемым в причастности к терроризму, а также атак 11 сентября 2001 года, расследованию наблюдений НЛО по всему миру,