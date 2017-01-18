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09:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полпред Меняйло посетил завод компании «Энергопром»

Обновки на новосибирском электродном заводе. Предприятие испытало и запустило в работу новую печь. Модернизация производства — часть большой программы развития. Ее руководство завода сегодня обсудило с полномочным представителем президента — Сергеем Меняйло.

Стройные ряды упаковок — готовая продукция — углеродные электроды, массы, графитированные ниппели, катодные блоки. Последние производят сегодня в России только здесь — в Искитимском районе. Единственный завод — конкурент закрыли 20 лет назад.

Ольга Дурных, корреспондент: «В начале 60-ых на этом месте был пустырь. За 7 лет здесь построили огромное предприятие, которое стало градообразующим для поселка Линево. Сегодня Новосибирский электродный завод — это около 10 цехов на площади более 300 га. Это самое большое предприятие такого типа в России».

Новосибирский электродный — часть большой цепочки — по производству алюминия, стали и кремния. Больше 60% изделий — идут на экспорт — Ближний Восток, Азия, Америка и даже Австралия. Но несмотря на широкий круг сбыта, у предприятия сегодня трудности. В 2017 ждут снижения инвестиций. Ситуацию обсудили с полномочным представителем президента.

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе: «Это градообразующее предприятие, оно вошло в федеральную программу по монопоселениям. Поэтому сегодня одно — надо сесть разработать программу длительную. И в этой программе учесть необходимые условия с точки зрения и преференций определенных, с точки зрения и социальных обязательств, которые должны быть. И после этого аргументированно можно выходить как на область, так и на федеральный уровень».

А пока завод рассчитывает на свои силы. Идет программа модернизации. На днях запустили новую печь.

Виктор Нечуятов, генеральный директор компании «Энергопром»: «Это позволит нам более энергоэффективно работать, повышать производительность и расти в объемах, что происходит последние три года. Мы постоянно наращиваем объемы, предприятие на максимальной загрузке».

За счет новой печи рассчитывают повысить экономические показатели. Плюс — забота об экологии.

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