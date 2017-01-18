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09:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Рустем Юсупов стал полноценным руководителем администрации губернатора

Рустем Юсупов с сегодняшнего дня работает полноправным руководителем администрации губернатора Пермского края, лишившись приставки и.о.

Лишился приставки и.о. и Алексей Чусовитин, ставший полноценным заместителем руководителя администрации губернатора. Об этом «Ъ» сообщил источник в администрации губернатора.

Как сообщал «Ъ», Рустем Юсупов, занимавший должность начальника управления юстиции по Пермскому краю, был назначен и.о. администрации губернатора 21 декабря 2016 года. Прежний руководитель администрации Анатолий Маховиков стал советником губернатора. Тогда же заместителем руководителя (в ранге и.о.) стал политтехнолог Алексей Чусовитин, консультировавший краевые власти и реготделение «Единой России» на майских праймериз и сентябрьских выборах.

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