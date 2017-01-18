В городах и районах Кубани могут появиться Общественные палаты

«Нам необходимо организовать Общественные палаты в муниципалитетах. Это в значительной степени поспособствует формированию конструктивного диалога между обществом и властью. Это видно по работе уже созданных Общественных палат в Геленджике, Сочи, Новороссийске и Армавире», — приводит слова Поповой пресс-служба администрации Краснодарского края.
Отметим, что Кондратьев поддержал инициативу, так как общественники будут в помощь любому главе.
«Позиция общественности должна быть в основе принятия всех решений в крае. Необходимо, чтобы в каждом муниципальном образовании появились Общественные палаты. Но они должны стать по-настоящему результативными, предоставлять ежеквартальный доклад о ситуации в регионе, чтобы можно было анализировать и делать выводы. Это и есть система, которую нужно выстроить», — подчеркнул глава региона. Кроме того, в ходе заседания обсуждались перспективы работы общественного органа. По словам Поповой, в минувшем году организация проводила эффективный общественный контроль в форме мониторингов, проверок, экспертиз, а также горячих линий.
«Сегодня Общественная палата — проводник от людей к власти. Это не только совещательный орган, это структура, которая знает о реальных проблемах нашего региона», — отметил Кондратьев.
Как писал «ФедералПресс» ранее, общественники и политики Краснодарского края, а также гости из соседних регионов 25 мая 2016 года собрались в Центре международной торговли Краснодара, чтобы принять участие в пленарном заседании региональной Общественной палаты. Выступающие, среди которых были глава Кубанской ОП Любовь Попова, вице-губернатор Юрий Бурлачко, а также мэр Краснодара Владимир Евланов, рассказали о проделанной за последние полгода работе органа, обозначили важные направления его будущей деятельности, а также наметили шаги по будущему взаимодействию организации с различными субъектами власти.