В городах и районах Кубани могут появиться Общественные палаты

«Нам необходимо организовать Общественные палаты в муниципалитетах. Это в значительной степени поспособствует формированию конструктивного диалога между обществом и властью. Это видно по работе уже созданных Общественных палат в Геленджике, Сочи, Новороссийске и Армавире», — приводит слова Поповой пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что Кондратьев поддержал инициативу, так как общественники будут в помощь любому главе.

«Позиция общественности должна быть в основе принятия всех решений в крае. Необходимо, чтобы в каждом муниципальном образовании появились Общественные палаты. Но они должны стать по-настоящему результативными, предоставлять ежеквартальный доклад о ситуации в регионе, чтобы можно было анализировать и делать выводы. Это и есть система, которую нужно выстроить», — подчеркнул глава региона. Кроме того, в ходе заседания обсуждались перспективы работы общественного органа. По словам Поповой, в минувшем году организация проводила эффективный общественный контроль в форме мониторингов, проверок, экспертиз, а также горячих линий.

«Сегодня Общественная палата — проводник от людей к власти. Это не только совещательный орган, это структура, которая знает о реальных проблемах нашего региона», — отметил Кондратьев.