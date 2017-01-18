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09:37 (мск), источник: Новости Перми

Пермское отделение КПРФ задолжало за рекламу более миллиона рублей

Арбитражный суд Пермского края 16 января полностью удовлетворил иск ИП Таисии Останиной к КПРФ на 870 766 рублей 07 копеек за полиграфические услуги. Помимо этого с пермских коммунистов требует 212 776 рублей 40 копеек за рекламу во время выборной кампании 2016 года ООО «АктивМедиа».

Заявление было получено судом 15 декабря 2016 года. На его рассмотрение никто от ответчика не явился. С учетом измененных исковых требований с коммунистов решено взыскать основной долг в 773 679 рублей 07 копеек и неустойку в 97 087 рублей. Как известно, ИП Останина занимается рекламной и полиграфической деятельностью. Вынесенное решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Против КПРФ в Перми назначено еще одно судебное разбирательство — в порядке упрощенного производства, без вызова сторон. Истцом выступило ООО «АктивМедиа», подконтрольное депутату Госдумы РФ, единоросу Дмитрию Скриванову. Медиахолдинг требует от коммунистов погашения задолженности в 212 776 рублей 40 копеек за рекламу во время выборной кампании 2016 года. Арбитражный суд предложил истцу и ответчику представить все доказательства в срок до 27 февраля.

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