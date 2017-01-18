Пермское отделение КПРФ задолжало за рекламу более миллиона рублей

Заявление было получено судом 15 декабря 2016 года. На его рассмотрение никто от ответчика не явился. С учетом измененных исковых требований с коммунистов решено взыскать основной долг в 773 679 рублей 07 копеек и неустойку в 97 087 рублей. Как известно, ИП Останина занимается рекламной и полиграфической деятельностью. Вынесенное решение может быть обжаловано в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Против КПРФ в Перми назначено еще одно судебное разбирательство — в порядке упрощенного производства, без вызова сторон. Истцом выступило ООО «АктивМедиа», подконтрольное депутату Госдумы РФ, единоросу Дмитрию Скриванову. Медиахолдинг требует от коммунистов погашения задолженности в 212 776 рублей 40 копеек за рекламу во время выборной кампании 2016 года. Арбитражный суд предложил истцу и ответчику представить все доказательства в срок до 27 февраля.