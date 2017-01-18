Крымские власти пригласили Ле Пен посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Крымчане будут рады визиту на полуостров кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила, что в случае победы на выборах признает Крым частью России. Она также отметила, что намерена восстановить нормальные отношения между Парижем и Москвой и отменить антироссийские санкции.

«В Крыму, безусловно, были бы рады ее приезду. Мы в Крыму рады всем, тем более тем политическим деятелям, которые позитивную занимают позицию в отношении нашей республики», — сказал Мурадов.