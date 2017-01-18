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10:16 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти пригласили Ле Пен посетить полуостров

Крымчане будут рады визиту на полуостров кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила, что в случае победы на выборах признает Крым частью России.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Крымчане будут рады визиту на полуостров кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила, что в случае победы на выборах признает Крым частью России. Она также отметила, что намерена восстановить нормальные отношения между Парижем и Москвой и отменить антироссийские санкции.

«В Крыму, безусловно, были бы рады ее приезду. Мы в Крыму рады всем, тем более тем политическим деятелям, которые позитивную занимают позицию в отношении нашей республики», — сказал Мурадов.

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Вице-премьер считает, что точка зрения, которой придерживается Ле Пен, будет преобладать в мировой политике.

«Крым стал стимулирующим фактором переустройства международной ситуации. Все большее количество рационально мыслящих и реалистичных политиков отдает предпочтение решению вопроса о неотъемлемой принадлежности Крыма Российской Федерации», — подчеркнул чиновник.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Опросы показывают, что Марин Ле Пен может претендовать на выход во второй тур, где ей, скорее всего, будет противостоять представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. При этом правящая Социалистическая партия до сих пор не выдвинула единого кандидата — первый тур праймериз, фаворитом которых считается экс-премьер Мануэль Вальс, пройдет 22 января.

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