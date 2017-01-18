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10:15 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма нарастят международное присутствие на Ялтинском форуме

Крым в этом году нарастит зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил вице-премьер крымского правительства, курирующий внешнеэкономический блок, Георгий Мурадов. «Мы намерены еще больше нарастить международное зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Крым в этом году нарастит зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил вице-премьер крымского правительства, курирующий внешнеэкономический блок, Георгий Мурадов.

«Мы намерены еще больше нарастить международное зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме. Рассчитываем там на присутствие представителей многих десятков зарубежных государств», — сказал РИА Новости Мурадов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума подписаны 12 инвестсоглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.

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