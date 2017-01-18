Власти Крыма нарастят международное присутствие на Ялтинском форуме
Крым в этом году нарастит зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил
Крым в этом году нарастит зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Крым в этом году нарастит зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме, сообщил
«Мы намерены еще больше нарастить международное зарубежное присутствие на Ялтинском международном экономическом форуме. Рассчитываем там на присутствие представителей многих десятков зарубежных государств», — сказал РИА Новости Мурадов.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума подписаны 12 инвестсоглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.