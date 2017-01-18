Нигматулин: акимы могут стать потенциальными «клиентами» финпола

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект поправок по вопросам развития местного самоуправления, который расширит финансовую самостоятельность органов местного самоуправления. Проект предусматривает внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления (МСУ), расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью.

«Почти 2,5 тысячи акимов, которым в один день, извините меня, с неба в руки только финансов упадет свыше 110 миллиардов тенге. Помимо этого у них есть еще функция управления коммунальной собственностью. Когда и кем будет организовано обучение? Никакая брошюрка, тренинги, информационные группы не подготовят этого бедного акима сельского округа и поселка, который никогда не управлял такими денежными средствами, коммунальной собственностью», — сказал Нигматулин на заседании.

По словам спикера мажилиса, акима необходимо обучить правильному и грамотному управлению бюджетным процессом, коммунальной собственностью.

«Если они будут не в состоянии пользоваться этим инструментарием работы управления денежными потоками, коммунальной собственностью, который представляет им данный законопроект, в лучшем случае мы с вами столкнемся с нерациональным использованием средств. А в худшем — акимы этих поселков, сельских округов могут стать потенциальными “клиентами” антикоррупционной службы из-за своей неподготовленности», — добавил Нигматулин.

В свою очередь министр национальной экономики Тимур Сулейменов, который представил законопроект в мажилисе, согласился с тем, что люди должны быть подготовлены к реализации идеи.

«В этой связи ряд мер принимается. Проводятся тренинги, обучение акимов сельских, мы договорились, что мы подготовим справочник или брошюру. Вместе с тем необходимо более системно подойти к этому вопросу. Определенный задел по времени у нас есть. Надеюсь, что комплекс этих мер поможет, чтобы слова с практикой не расходились», — сказал Сулейменов журналистам в кулуарах заседания.