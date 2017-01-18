Додон: если будут возможности распустить парламент, я это сделаю
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Молдова больше выиграет от интеграционных проектов с нашими традиционным партнерами, такими как СНГ, считает Игорь Додон.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Молдова больше выиграет от интеграционных проектов с нашими традиционным партнерами, такими как СНГ, считает Игорь Додон.
«Отменять Соглашение об ассоциации с ЕС может только парламентское большинство. Сейчас оно открыто выступает за сотрудничество с Евросоюзом. Этот вопрос до парламентских выборов решить не удастся, но первые шаги мы будем делать. Парламентские выборы могут быть досрочными в этом году. Если будут конституционные возможности распустить парламент, я это сделаю. Если не досрочные выборы, то парламентские выборы состоятся в 2018 году», — заявил Додон в рамках эксклюзивного интервью Дмитрию Киселеву.
Молдавский лидер находится в России с официальным визитом, который стал первым на посту президента. Во вторник состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Подробно обсуждались вопросы всего комплекса двусторонних отношений, стороны наметили ориентиры и задачи для дальнейшей работы двустороннего сотрудничества. Пристальное внимание было уделено региональному сотрудничеству.
Российский лидер приветствовал настрой молдавских партнеров на полноценное выстраивание отношений и подчеркнул, что в 2017 году Россия и Молдавия отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Он отметил, что особое внимание в ходе прошедших переговоров стороны уделили развитию взаимной торговли.