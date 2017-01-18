Додон: если будут возможности распустить парламент, я это сделаю

«Отменять Соглашение об ассоциации с ЕС может только парламентское большинство. Сейчас оно открыто выступает за сотрудничество с Евросоюзом. Этот вопрос до парламентских выборов решить не удастся, но первые шаги мы будем делать. Парламентские выборы могут быть досрочными в этом году. Если будут конституционные возможности распустить парламент, я это сделаю. Если не досрочные выборы, то парламентские выборы состоятся в 2018 году», — заявил Додон в рамках эксклюзивного интервью Дмитрию Киселеву.

Молдавский лидер находится в России с официальным визитом, который стал первым на посту президента. Во вторник состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.