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09:47 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: если будут возможности распустить парламент, я это сделаю

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Молдова больше выиграет от интеграционных проектов с нашими традиционным партнерами, такими как СНГ, считает Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

«Отменять Соглашение об ассоциации с ЕС может только парламентское большинство. Сейчас оно открыто выступает за сотрудничество с Евросоюзом. Этот вопрос до парламентских выборов решить не удастся, но первые шаги мы будем делать. Парламентские выборы могут быть досрочными в этом году. Если будут конституционные возможности распустить парламент, я это сделаю. Если не досрочные выборы, то парламентские выборы состоятся в 2018 году», — заявил Додон в рамках эксклюзивного интервью Дмитрию Киселеву.

Молдавский лидер находится в России с официальным визитом, который стал первым на посту президента. Во вторник состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Подробно обсуждались вопросы всего комплекса двусторонних отношений, стороны наметили ориентиры и задачи для дальнейшей работы двустороннего сотрудничества. Пристальное внимание было уделено региональному сотрудничеству.

Российский лидер приветствовал настрой молдавских партнеров на полноценное выстраивание отношений и подчеркнул, что в 2017 году Россия и Молдавия отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Он отметил, что особое внимание в ходе прошедших переговоров стороны уделили развитию взаимной торговли.

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