Новый министр нацэкономики: Надо быть честным, тогда все получится

«Очень сложный, персональный вопрос. Я считаю, что не важно, кто был до тебя, нужно работать самому. Хорошо, ответственно, честно выполнять поручения руководства. Быть честным со своими сотрудниками, честным по отношению к гражданам. Тогда все получится», — сказал новый глава МНЭ Тимур Сулейменов.

Он добавил, что молодым министрам легче даются некоторые вопросы.

«Во-первых, я себя к молодым не отношу, хотя сейчас ВОЗ расширила границы молодости чуть ли не до 50 лет. Поэтому у нас почти весь кабинет министров будет считаться молодым, если из этого исходить», — отметил министр.

«На мой взгляд, специалиста, который вышел в 22 года, сейчас мне будет 39, имеет 17−18-летний опыт работы, уже, наверное, трудно назвать молодым. Все зависит от личности. Мне кажется, это как раз такой возраст, когда есть и опыт, и в то же время какое-то видение, креативность идей. Самое главное, что те министры, которые примерно этого возраста, росли, и воспитывались, и мужали уже в условиях независимого Казахстана, у них видение уже сугубо казахстанское. Некоторые вопросы им легче даются, с точки зрения восприятия современного мира, новых технологий, видения мира в том виде, в котором он сейчас, — резюмировал Сулейменов.

Тимур Сулейменов сменил на посту министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, арестованного по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.