Новый министр нацэкономики: Надо быть честным, тогда все получится
Новый министр национальной экономики Тимур Сулейменов рад своему назначению, передает ИА «NewTimes.kz».
Новый министр национальной экономики Тимур Сулейменов рад своему назначению, передает ИА «NewTimes.kz».
«Очень сложный, персональный вопрос. Я считаю, что не важно, кто был до тебя, нужно работать самому. Хорошо, ответственно, честно выполнять поручения руководства. Быть честным со своими сотрудниками, честным по отношению к гражданам. Тогда все получится», — сказал новый глава МНЭ Тимур Сулейменов.
Он добавил, что молодым министрам легче даются некоторые вопросы.
«Во-первых, я себя к молодым не отношу, хотя сейчас ВОЗ расширила границы молодости чуть ли не до 50 лет. Поэтому у нас почти весь кабинет министров будет считаться молодым, если из этого исходить», — отметил министр.
«На мой взгляд, специалиста, который вышел в 22 года, сейчас мне будет 39, имеет 17−18-летний опыт работы, уже, наверное, трудно назвать молодым. Все зависит от личности. Мне кажется, это как раз такой возраст, когда есть и опыт, и в то же время
Тимур Сулейменов сменил на посту министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, арестованного по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.