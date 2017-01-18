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09:53 (мск), источник: РБК - Украина

В МОН предложили изменения в учебном плане для старших классов

В Министерстве образования и науки Украины предложили изменения в учебном плане для старших классов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МОН предлагают сократить количество обязательных предметов с 22 до 9 с целью определения профильных предметов. Таким образом, старшая школа должна стать профильной. Предлагается избавиться от такого явления как «универсальный профиль».

В зависимости от собственных ресурсов и возможностей, школы самостоятельно будут выбирать профиль. Если же это большая школа, в которой учится несколько параллелей, школа сможет иметь классы с различными профилями обучения, а дети — выбирать необходимый им профиль обучения.

Кроме того, школы смогут создавать собственные «спецкурсы» для углубления профильного обучения. Также в старшой школе появятся так называемые интегрированные предметы «Литература», «История», «Человек и общество», «Математика».

«В старшей школе ребенок должен обязательно получить целостную картину мира. Именно поэтому, даже если школа выбирает для углубленного изучения гуманитарные предметы, общие знания по биологии, географии, астрономии, экологии, физике и химии она получает в рамках интегрированного предмета “Человек и природа”, который в такой школе будет читаться 3 часа в неделю. Интегрированные знания по правоведению, экономике, предмету школьники старших классов будут получать в рамках предмета “Человек и общество”», — говорится в сообщении.

Комментарии
1
Иван Фокин
Вот оно - деградация образовательной системы:
"В зависимости от собственных ресурсов и возможностей, школы самостоятельно будут выбирать профиль".
То, что долгое время формировалось подспудно, теперь решили возвести в правило. Отныне социальная стратификация в образовательных возможностях институционализируется на самом высоком уровне.
Более того будет примитивизирован подход и в изучении дисциплин естествонаучного и гуманитарного профилей:
"даже если школа выбирает для углубленного изучения гуманитарные предметы, общие знания по биологии, географии, астрономии, экологии, физике и химии она получает в рамках интегрированного предмета “Человек и природа”, который в такой школе будет читаться 3 часа в неделю. Интегрированные знания по правоведению, экономике, предмету школьники старших классов будут получать в рамках предмета “Человек и общество”».
Поздравляю, товарищи! Тотальная американизация школы!
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