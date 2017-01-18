ЦРУ опубликовало архив документов, в том числе о холодной войне и НЛО

Ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. В ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, но процесс был ускорен.

«Доступ к этим документам больше не ограничивается географией», — сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.