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10:39 (мск), источник: РИА Новости

ЦРУ опубликовало архив документов, в том числе о холодной войне и НЛО

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало свой архив, состоящий из около 13 миллионов страниц различных документов, в том числе о Холодной войне и о расследованиях НЛО, передает телеканал CNN.

Источник: AP 2016

Ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. В ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, но процесс был ускорен.

«Доступ к этим документам больше не ограничивается географией», — сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.

Тут нет тщательного отбора (информации). Это полная история с хорошими и плохими моментами.
Хезер Фриц Хорниак.Представитель ЦРУ
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В частности, разведка опубликовала документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны.

Также представлены сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте «Stargate», в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно «видеть события» и собирать информацию с большого расстояния.

Комментарии
1
Петрова Оксана
всё агенты рассекречены ! теперь чубайс,кудрин и вся остальная либерастическая нечисть на легальном положении - ждём новых реформ !
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