ЦРУ опубликовало архив документов, в том числе о холодной войне и НЛО

Ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. В ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, но процесс был ускорен.
«Доступ к этим документам больше не ограничивается географией», — сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.
Тут нет тщательного отбора (информации). Это полная история с хорошими и плохими моментами.
Хезер Фриц Хорниак.Представитель ЦРУ
В частности, разведка опубликовала документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны.
Также представлены сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте «Stargate», в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно «видеть события» и собирать информацию с большого расстояния.