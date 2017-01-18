Южноуральские депутаты предлагают изменить 3 ключевых принципа капремонта

Депутаты из Челябинской области предлагают Федерации изменить систему капремонта — они рекомендуют урегулировать вопросы оплаты, приемки работ и выбора подрядчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участники круглого стола по выполнению программы капремонта в рамках проекта «Комфортная правовая среда» Заксобранию, регоператору, органам местного самоуправления и управляющим компаниям поручили разработать идеи по совершенствованию системы капремонта.

Парламентарии уже выполнили задание, подготовив обращение в правительство РФ, в котором предлагается на федеральном уровне урегулировать несколько вопросов.

Во-первых, предлагается разработать единую методику определения предельной стоимости работ по капремонту. Сейчас все субъекты рассчитывают ее по-своему — на основе этажности, типов зданий, а также опираются на разные системы измерения. Иногда стоимость отличается даже для однотипных домов в разных субъектах одной климатической зоны.

Вторая тема, которая требует изменений, приемка выполненных работ собственниками помещений. По закону акт приемки согласовывается с лицом, уполномоченным собственниками. На практике эти люди ссылаются на недостаточную квалификацию либо просто отказываются от согласования акта без причины. Как следствие, задержка перечисления подрядной организации средств за выполненные работы. Этот вопрос также требуется урегулировать на законодательном уровне, полагают южноуральские парламентарии.

Еще одна проблема — привлечение регоператором подрядных организаций для выполнения капремонта. Предлагается изменить форму закупки и вместо электронного аукциона проводить конкурс. Предполагается, что это позволит привлекать квалифицированных подрядчиков и повысить качество работ. Главным критерием аукциона является цена, а конкурс позволяет выносить подрядчику и другие требования.

Данные предложения будут отправлены на рассмотрение в правительство региона.