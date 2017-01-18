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10:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге ждут Сергея Шойгу с заместителями

Вместе с ожидаемым главой Минобороны прилетает все руководство российской армией. Фамилии и дата визита.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге 19—20 января пройдут сборы всего генералитета Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили источники «АиФ-Урал» в армейских кругах и инсайдеры в администрации губернатора Свердловской области.

Начиная с четверга, 19 января, в Екатеринбург прибудут главком Сухопутных Войск генерал-полковник Олег Салюков, статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков, заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков.

Также известно, что возглавлять сборы будет либо начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов, либо глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Вероятность приезда министра составляет 99%, но планы могут поменяться. Ждут Шойгу 20 января», — сообщил источник. Кроме заместителей министра обороны и начальника Генштаба в Екатеринбург, как уже писал «АиФ-Урал», приедут командующие всех военных округов России и начальники их штабов.

Комментариев в пресс-службе ЦВО по поводу сборов давать отказались, сославшись на то, что организацией мероприятия занимается Министерство обороны. Имеется информация о том, что у генералов в Екатеринбурге довольно обширная программа, в ходе которой ожидается встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Уместно отметить, что Центральный военный округ, на базе штаба которого намечены сборы генералитета, внес существенный вклад в руководство сирийской кампании. Сразу два выходца из ЦВО — генералы Дворников и Журавлев — за руководство операцией на Ближнем Востоке стали Героями России.

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