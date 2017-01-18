В Екатеринбурге ждут Сергея Шойгу с заместителями
Вместе с ожидаемым главой Минобороны прилетает все руководство российской армией. Фамилии и дата визита.
Вместе с ожидаемым главой Минобороны прилетает все руководство российской армией. Фамилии и дата визита.
В Екатеринбурге
Начиная с четверга, 19 января, в Екатеринбург прибудут главком Сухопутных Войск
Также известно, что возглавлять сборы будет либо начальник Генерального Штаба ВС РФ Валерий Герасимов, либо глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Вероятность приезда министра составляет 99%, но планы могут поменяться. Ждут Шойгу 20 января», — сообщил источник. Кроме заместителей министра обороны и начальника Генштаба в Екатеринбург, как уже писал «АиФ-Урал», приедут командующие всех военных округов России и начальники их штабов.
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Уместно отметить, что Центральный военный округ, на базе штаба которого намечены сборы генералитета, внес существенный вклад в руководство сирийской кампании. Сразу два выходца из ЦВО — генералы Дворников и Журавлев — за руководство операцией на Ближнем Востоке стали Героями России.