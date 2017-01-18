Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Порошенко попросил Китай о помощи
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
18Инаугурации прошлого
14Рождество Христово в городах России
10:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова призывает остановить реформу на транспорте

Жители Екатеринбурга оказались не готовы к изменениям маршрутной сети.

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова подвергла резкой критике новую маршрутную схему и методы ее внедрения городскими властями, сообщили «АиФ-Урал» в аппарате омбудсмена.

В открытом письме главе администрации Александру Якобу она пишет: «Работа общественного транспорта Екатеринбурга требует внимания и обсуждения. Возможно, если бы своевременно была создана рабочая группа по проводимой сейчас реформе и в ее работе приняли участие общественники, то решение о кардинальной перестройке городской транспортной системы было бы более взвешенным и подготовленным».

Читайте также
В Госдуме раскритиковали новую маршрутную сеть в Екатеринбурге: «Нас ждет профанация, а не реформа»

Мерзлякова отмечает, что город уже целую неделю «сотрясают баталии». Новость об изменении транспортных маршрутов «взорвала» Интернет. Выяснилось, что жители города совсем не рады свалившемуся на них «счастью», хотя о готовящейся реформе было известно давно.

Цитируем: «Люди с ужасом обнаружили, что привычные маршруты исчезли. И ничем заменены не были. Добираться до нужного места им теперь придется не с одной пересадкой, пешком преодолевая расстояние между пересадочными станциями. Никто уже не обещает, что остановки будут переоборудованы в ближайшее время. И о выделении общественному транспорту специальной полосы даже речи не ведется. Несомненно одно — перемещаться по городу станет сложнее и дороже».

Правозащитница делает вывод: в сложившейся ситуации выгоднее и удобнее будет ездить на личном автотранспорте, поэтому мечта Евгения Липовича стимулировать жителей пересесть на общественный транспорт так и останется мечтой. Между тем, прибыль перевозчиков несомненно повысится., так как с многочисленными пересадками добраться до конечного пункта станет дороже.

Больше же всего Мерзлякову возмутила непреклонность городских властей, которые приняли решение без учета мнения жителей города-миллионника. Уже сейчас замглавы города Евгений Липович ищет волонтеров для разъяснения сути изменений, которые екатеринбуржцы категорически не хотят принимать.

«Убеждена в одном — бурная реакция людей показала, что эту непродуманную реформу просто необходимо остановить, — резюмирует Татьяна Георгиевна. — И извиниться перед горожанами за форму, в которой она была презентована».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общественники Сургута самовольно установили памятник Сталину
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ
ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
ЦРУ опубликовало свой архив из 13 млн страниц
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь