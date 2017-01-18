Омбудсмен Татьяна Мерзлякова призывает остановить реформу на транспорте

В открытом письме главе администрации Александру Якобу она пишет: «Работа общественного транспорта Екатеринбурга требует внимания и обсуждения. Возможно, если бы своевременно была создана рабочая группа по проводимой сейчас реформе и в ее работе приняли участие общественники, то решение о кардинальной перестройке городской транспортной системы было бы более взвешенным и подготовленным».

Мерзлякова отмечает, что город уже целую неделю «сотрясают баталии». Новость об изменении транспортных маршрутов «взорвала» Интернет. Выяснилось, что жители города совсем не рады свалившемуся на них «счастью», хотя о готовящейся реформе было известно давно.

Цитируем: «Люди с ужасом обнаружили, что привычные маршруты исчезли. И ничем заменены не были. Добираться до нужного места им теперь придется не с одной пересадкой, пешком преодолевая расстояние между пересадочными станциями. Никто уже не обещает, что остановки будут переоборудованы в ближайшее время. И о выделении общественному транспорту специальной полосы даже речи не ведется. Несомненно одно — перемещаться по городу станет сложнее и дороже».

Правозащитница делает вывод: в сложившейся ситуации выгоднее и удобнее будет ездить на личном автотранспорте, поэтому мечта Евгения Липовича стимулировать жителей пересесть на общественный транспорт так и останется мечтой. Между тем, прибыль перевозчиков несомненно повысится., так как с многочисленными пересадками добраться до конечного пункта станет дороже.

Больше же всего Мерзлякову возмутила непреклонность городских властей, которые приняли решение без учета мнения жителей города-миллионника. Уже сейчас замглавы города Евгений Липович ищет волонтеров для разъяснения сути изменений, которые екатеринбуржцы категорически не хотят принимать.

«Убеждена в одном — бурная реакция людей показала, что эту непродуманную реформу просто необходимо остановить, — резюмирует Татьяна Георгиевна. — И извиниться перед горожанами за форму, в которой она была презентована».