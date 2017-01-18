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12:05 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) распространил обращение к депутатам разных уровней, политическим и общественным организациям республики, озаглавленное «Спасти татарский язык». Сообщение об этом появилось в группе «Татарстан Онлайн» в соцсети.

Источник: Prokazan.ru

 — В Татарстане остается все меньше татар, способных читать татарские книги и газеты, а также выражать свои мысли на родном языке, — считают активисты.

В сообщении отмечается, что в Госсовете РТ так и не смогли организовать хотя бы одно заседание на татарском языке, а в Казанской Гордуме отменили синхронный перевод.

Отметим, что сегодня в республике закрыто 699 татарских школ, а также татарские факультеты в двух вузах.

 — ВТОЦ намерен инициировать в этой связи широкую общественную дискуссию, — говорится в сообщении.

Напомним, накануне портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане придумали новый способ, чтобы сохранить должность президента республики. Суть способа заключается в том, чтобы обойти федеральный закон и прописать должность президента в договоре о разграничении полномочий между республикой и Москвой.

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