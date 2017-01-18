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12:54 (мск), источник: Фонтанка

В петербургском ЗакСе освятили воду

В домовом храме Мариинского дворца утром 18 января, в крещенский сочельник, совершили Божественную литургию.

Источник: Фонтанка

После нее там состоялся молебен по случаю начала нового законодательного сезона в Петербурге.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», службу посетили порядка 20 депутатов, в том числе представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Партии Роста». Во время молебна парламентариев поздравили с предстоящими церковными праздниками и напутствовали к жизни в православной вере.

Кроме того, после молебна в фойе Мариинского дворца прошёл обряд освящения воды. Теперь любой парламентарий сможет, не отходя от места службы, выпить святой воды.

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