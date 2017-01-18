В Хабаровске отбили нападение на штаб военного округа

В ходе практической тренировки военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр», блокировали диверсионно-разведывательную группу условного противника, которая пыталась захватить КПП штаба округа.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило «зачистку» помещения от условных террористов, а также отработало эвакуацию условно раненного военнослужащего.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой, в роли террористов выступали военнослужащие подразделения специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.