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10:54 (мск), источник: ДЕЙТА

В Хабаровске отбили нападение на штаб военного округа

В штабе Восточного военного округа состоялась внезапная проверка подразделений противодействия терроризму. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу округа.

В ходе практической тренировки военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр», блокировали диверсионно-разведывательную группу условного противника, которая пыталась захватить КПП штаба округа.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило «зачистку» помещения от условных террористов, а также отработало эвакуацию условно раненного военнослужащего.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой, в роли террористов выступали военнослужащие подразделения специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

В завершении тактико-специального учения военнослужащие провели химическую разведку территории штаба округа на наличие отравляющих веществ.

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