Депутат горсовета заподозрил омские ПАТП в коррупции

Депутат Алексей Саяпин указал на большое количество закупок, производимых у единственного поставщика, что препятствуют снижению затрат перевозчиков.

«Я проанализировал ПП-7 и ПП-4 и, к сожалению, не увидел там заинтересованности директоров по снижению затрат. У меня большое количество сомнений в целесообразности и честности проводимых закупок в 2016 году», — заявил Саяпин.

Так, ПАТП-7 в 2016 году произвело 56 закупок, при этом у единственного поставщика — 42 закупки на 61 млн рублей из общей суммы тендеров в 128 млн. ПАТП-4 — 77 закупок и 55 из них у единственного поставщика, это 387 млн из 648 млн рублей.

«В связи с изменением законодательства с 1 января 2017 года муниципальные предприятия организовывают приобретение запчастей и прочей продукции на основании 44-ФЗ. В 2015−16 годы они работали по 223-ФЗ. Теперь ситуация кардинально меняется, и все будет открыто и прозрачно», — уверил глава дептранса Алексей Мартыненко.

Однако Саяпин все же предложил администрации отказаться от закупок у единственного поставщика вовсе, а также упомянул о необходимости проверки в ПАТП-4 как предприятия с наибольшей суммой, потраченной на закупки.