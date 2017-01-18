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10:43 (мск), источник: Pro Город Самара

ФАС возбудила дело на губернатора Самарской области Николая Меркушкина

А также на сотрудников «Газпрома» и региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Источник: Pro Город Самара

Федеральная антимонопольная служба России завела дело о нарушении закона о конкуренции на губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нескольких сотрудников «Газпрома» и самарское министерство энергетики.

Действия властей Самарской области могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа, — говорится в сообщении пресс-службы ФАС РФ.

В 2011 году губернатор и дочерняя компания «Газпрома» утвердили скорректированную схему газоснабжения и газификации на территории области, однако не учли наличие еще одной газораспределительной компании — ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»), что может привести к ее уходу с рынка. ООО «СВГК» довела свои замечания по этой схеме до министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, однако они так и не были учтены.

В результате ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области по признакам нарушения закона о защите конкуренции (п. 4 ст.16). Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля 2017 года.

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