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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В реестр коллекторов края с начала 2017 года включено две организации

В реестр организаций Пермского края, осуществляющих возврат просроченной задолженности с физических лиц (коллекторов), с начала 2017 года включено две организации — ООО «Камелот» и Агентство юридического сопровождения и взыскания.

Еще одной организации в этом виде деятельности было отказано. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил руководитель УФССП России по Пермскому краю Игорь Кожевников.

Полномочия по включению в реестр коллекторских агентств УФССП получило указом президента РФ от 15 декабря. По словам Игоря Кожевникова, уже созданы подразделения, которые ведут учет таких агентств. Он также отметил, что всего по России включено 29 организаций, а также что больше заявок на включение в реестр Пермского края пока не поступало. Отметим, организации, не включенные в реестр, осуществляют свою деятельность незаконно.

с 1 января 2017 года ужесточились меры наказания за осуществление незаконной коллекторской деятельности. Штрафы за этот вид правонарушения теперь могут составлять до 2 млн руб., УФССП имеет полномочия приостановить деятельность агентства. На данный момент (за декабрь-январь), по информации господина Кожевникова, в агентство поступило две жалобы на действия коллекторских агентств.

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