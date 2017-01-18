Симферопольские депутаты согласовали смену кадров в руководстве мэрии города

Сергей Круцюк, ранее занимавший эту должность, переведен на должность заместителя главы администрации.

Кроме того, депутаты горсовета согласовали назначение на должность заместителя главы администрации Симферополя Наримана Исаева.

Таким образом, на сегодняшний день численность заместителей главы администрации Симферополя увеличилась с четырех до пяти человек. Заместителями Геннадия Бахарева являются Александр Овдиенко (первый заместитель), Анжела Николаенко, Юрий Тур, Галина Александрова и Нариман Исаев.

Александр Овдиенко избирался депутатом Верховного совета АРК, работал помощником председателя ВС АРК, первым заместителем руководителя секретариата ВС АРК, первым заместителем Симферопольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, руководителем Сакской райгосадминистрации.

В конце 2014 года Овдиенко был назначен заместителем руководителя аппарата Государственного совета Республики Крым — начальником информационно-аналитического управления.

Нариман Исаев по образованию юрист, работал заместителем начальника юридического отдела Государственной налоговой инспекции в Симферополе, судьей третейского суда АРК и Высшего арбитражного третейского суда РК. С апреля 2015 года Исаев работал заместителем начальника — начальником юридического управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым.