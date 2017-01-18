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11:28 (мск), источник: Noi.md

Додон: С Румынией у нас нет проблем, кроме одной

Президент Молдовы Игорь Додон высказался за развитие хороших отношений с соседними странами — Румынией и Украиной.

Источник: Noi.md

Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил на пресс-конференции в ходе своего официального визита в Москву. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста относительно его позиции о том, что «Крым принадлежит России», он сказал, что «свою позицию не менял, не меняет и менять не собирается».

«Но необходимо выстраивать дружественные отношения с Украиной, решать проблему Приднестровья. Поэтому сегодня в Молдове никто не пойдет на признание Крыма. Я надеюсь, что в обозримом будущем отношения между Россией и Украиной возобновятся, станут дружественными и братскими», — сказал Додон.

Он не ответил на вопрос о том, встретится ли с президентом Украины Петром Порошенко, но не исключил, что следующий визит после Москвы и Брюсселя будет в Украину или Румынию.

«Соседей не выбирают, бог их дал, с ними нужно дружить. С Украиной у нас есть определенные вопросы по демаркации границы, по Днестру, по экологии. С Румынией у нас вообще нет никаких проблем, кроме одной. У нас есть много программ, совместных проектов. Но есть одна проблема — попытка присоединения Молдовы к Румынии. К сожалению, это происходит на политическом уровне. И за это будем давать по рукам, образно говоря, и напрямую», — отметил Додон.

Он подчеркнул, что собирается дружить с Румынией.

«Надо только решить эту проблему. Лучше всего — на законодательном уровне запретить партии и движения, которые выступают за объединение. У них такое запрещено, почему у нас разрешено?!» — задался вопросом Додон.

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