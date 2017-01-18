Для молдаван будет снят запрет на въезд в РФ

Как заявил президент РМ Игорь Додон на пресс-конференции в Москве по итогам его встречи с Владимиром Путиным, на решение этого вопроса уйдет не больше нескольких недель. Как передает агентство «ИНФОТАГ», глава молдавского государства объяснил, что, согласно официальным данным РФ, на ее территории официально пребывают примерно 500 тыс. граждан РМ.

«С учетом неофициального пребывания их количество достигает 700 тыс. человек. Из официально пребывающих в России наших граждан, примерно у 250 тыс. человек есть различного рода нарушения временного пребывания в РФ», — отметил Додон, назвав такую договоренность одним из главных результатов своего первого визита в качестве президента в Москву.

Он также сказал, что на встрече шел разговор о расширении списка молдавских предприятий, которым будет разрешено экспортировать свою продукцию в Россию.

«На данном этапе могу только сказать, что этот список будет существенно расширен. Для нас важно обговорить и вопрос уплаты таможенных пошлин, применение которых снижает конкурентоспособность молдавских товаров», — добавил президент.

Отвечая на вопрос о выводе из Приднестровья миротворцев России, Додон указал на то обстоятельство, что «миротворцы в регионе являются гарантом стабильности на Днестре».

«Необходимо отделить мухи от котлет и признать, что на данном этапе нереально вывести миротворцев из зоны безопасности приднестровского конфликта. Все признают, что миротворцы свою миссию выполняют, причем, как на левом берегу Днестра, так и на правом», — сказал Додон, заметив, что вопрос вывода миротворцев России, как и разговоры о преобразовании миссии военных миротворцев в гражданскую миссию, не из разряда острых.

Говоря о запрете властями РМ на въезд в Молдову журналистам из России, Игорь Додон сообщил, что он запросил самую свежую информацию по этой проблеме у компетентных органов страны.

«Могу сказать, что с 2011 по 2016 гг., запрет на въезд в РМ получили 140 граждан РФ», — сказал президент, считая, что в этом вопросе превалируют эмоции, а не реальная ситуация.