Для молдаван будет снят запрет на въезд в РФ
В ближайшие недели Кишинев и Москва могут решить проблему примерно 50 тыс. граждан Молдовы, которым
В ближайшие недели Кишинев и Москва могут решить проблему примерно 50 тыс. граждан Молдовы, которым
Как заявил президент РМ Игорь Додон на
«С учетом неофициального пребывания их количество достигает 700 тыс. человек. Из официально пребывающих в России наших граждан, примерно у 250 тыс. человек есть различного рода нарушения временного пребывания в РФ», — отметил Додон, назвав такую договоренность одним из главных результатов своего первого визита в качестве президента в Москву.
Он также сказал, что на встрече шел разговор о расширении списка молдавских предприятий, которым будет разрешено экспортировать свою продукцию в Россию.
«На данном этапе могу только сказать, что этот список будет существенно расширен. Для нас важно обговорить и вопрос уплаты таможенных пошлин, применение которых снижает конкурентоспособность молдавских товаров», — добавил президент.
Отвечая на вопрос о выводе из Приднестровья миротворцев России, Додон указал на то обстоятельство, что «миротворцы в регионе являются гарантом стабильности на Днестре».
«Необходимо отделить мухи от котлет и признать, что на данном этапе нереально вывести миротворцев из зоны безопасности приднестровского конфликта. Все признают, что миротворцы свою миссию выполняют, причем, как на левом берегу Днестра, так и на правом», — сказал Додон, заметив, что вопрос вывода миротворцев России, как и разговоры о преобразовании миссии военных миротворцев в гражданскую миссию, не из разряда острых.
Говоря о запрете властями РМ на въезд в Молдову журналистам из России, Игорь Додон сообщил, что он запросил самую свежую информацию по этой проблеме у компетентных органов страны.
«Могу сказать, что с 2011 по 2016 гг., запрет на въезд в РМ получили 140 граждан РФ», — сказал президент, считая, что в этом вопросе превалируют эмоции, а не реальная ситуация.