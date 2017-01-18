Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Эксперты рассказали, что ждет рубль в 2017 году
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
США определились, кого нужно поставить президентом Украины – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
18Инаугурации прошлого
10:56 (мск), источник: Ежедневник.by

Минск ответил России о «лагерях для мигрантов»

МИД Беларуси ответил на высказывание Сергея Лаврова о центрах для беженцев, которые, по мнению российской стороны, создадут «возможности для злоупотреблений».

Источник: Ежедневник.by

У России нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с тем, что при поддержке Евросоюза в Беларуси создадут центры временного содержания иностранных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА.

По словам Дмитрия Мирончика, сегодня Беларусь является одной из немногих стран континента, которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции, что отмечено профильными международными структурами. «Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тысяч украинских беженцев, мы обошлись без “лагерей”, проблем с расселением и тому подобного», — отметил он.

Представитель МИД выразил уверенность, что у российских коллег нет повода для озабоченности по поводу договоренности Беларуси и Международной организации по миграции создать у нас центры временного содержания иностранных граждан. «Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад», — сказал он.

Дмитрий Мирончик напомнил, что тогда МОМ и Евросоюз реализовывали аналогичный проект в России, в рамках которого со стороны ЕС оказывалась финансовая помощь в «создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами». По этому поводу белорусская сторона не ставила никаких вопросов и не высказывала озабоченности.

«Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран — участниц Договора о создании Союзного государства Беларуси и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров», — заявил пресс-секретарь МИД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Продажи квартир в Минске достигли исторического максимума
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Омбудсмен сочла взвешенным решение ЕСПЧ о «законе Димы Яковлева»
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе в аэропортах
ЦРУ опубликовало 13 млн страниц архивных документов
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Набрала вес: неузнаваемая Марго Робби в новой роли На фото, которые на днях появились в сети, звезда «Отряда самоубийц» выглядит набравшей вес и переставшей ухаживать за собой
Недвижимость
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь