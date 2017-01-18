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11:25 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы намерен провести всенародный референдум

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявил о том, что намерен по возможности в текущем году провести референдум о расширении полномочий главы государства.

Источник: Sputnik.md

В частности, по словам Додона, речь идет о намерении наделить президента страны полномочиями о роспуске парламента.

«Если в этом году будет конституционная возможность распустить парламент, я сделаю это. Мы будем использовать любую возможность в этом отношении», — сказал Додон.

По его словам, если нынешнее правительство не будет поддерживать инициативы президента и его команды, то «не будет другого выхода, кроме как выйти на национальный референдум, чтобы изменить Конституцию и дать больше полномочий президенту, чтобы он смог и распустить парламент для проведения досрочных парламентских выборов».

Молдавский лидер находится в России с официальным визитом, который стал первым на посту президента. Во вторник состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробно обсуждались вопросы всего комплекса двусторонних отношений, стороны наметили ориентиры и задачи для дальнейшей работы двустороннего сотрудничества. Пристальное внимание было уделено региональному сотрудничеству. Российский лидер приветствовал настрой молдавских партнеров на полноценное выстраивание отношений и подчеркнул, что в 2017 году Россия и Молдова отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Он отметил, что особое внимание в ходе прошедших переговоров стороны уделили развитию взаимной торговли.

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