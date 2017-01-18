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11:23 (мск), источник: Publika.md

ДПМ выступает против федерализации Молдовы

Демократическая партия против федерализации Молдовы и считает, что урегулирование приднестровского конфликта может быть достигнуто только путем диалога, в формате «5+2», а не решениями вне этого формата.

Источник: Publika.md

«То, что касается вопроса о федерализации страны, идея предложенная социалистами и президентом Игорем Додоном, ДПМ считает, что это не является решением, которое способствует объединению страны, а скорее открывает широкую дорогу, для разделения. Такой подход может привести к неправильным и опасным переговорам», — говорится в сообщении.

ДПМ будет выступать за продолжение диалога в формате «5+2», где при котором можно достичь прозрачных решений.

«Ни граждане, ни наши партнеры в диалоге по приднестровскому вопросу, ни Конституция не предоставляет возможности серьезно обсудить перспективы федерализации Молдовы. ДПМ поддерживала и будет решительно поддерживать единство государства Республики Молдова и будет работать на территориальную целостность страны без вреда для нее», — говорится в сообщении.

Publika.md напоминает о том, что президент Игорь Додон по-прежнему хочет расторжения Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом он заявил в Москве, после встречи с Владимиром Путиным. По словам Додона, денонсировать соглашение можно будет после следующих парламентских выборов, когда, как он уверен, большинство мест в парламенте получат социалисты.

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