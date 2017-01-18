ДПМ выступает против федерализации Молдовы

«То, что касается вопроса о федерализации страны, идея предложенная социалистами и президентом Игорем Додоном, ДПМ считает, что это не является решением, которое способствует объединению страны, а скорее открывает широкую дорогу, для разделения. Такой подход может привести к неправильным и опасным переговорам», — говорится в сообщении.

ДПМ будет выступать за продолжение диалога в формате «5+2», где при котором можно достичь прозрачных решений.

«Ни граждане, ни наши партнеры в диалоге по приднестровскому вопросу, ни Конституция не предоставляет возможности серьезно обсудить перспективы федерализации Молдовы. ДПМ поддерживала и будет решительно поддерживать единство государства Республики Молдова и будет работать на территориальную целостность страны без вреда для нее», — говорится в сообщении.