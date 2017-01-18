Евгений Куйвашев выполнил поручение Путина по стратегии развития региона
В структуре администрации губернатора сформирован блок, отвечающий за выполнение поставленных Президентом России задач по внедрению проектного управления развитием региона.
В структуре администрации губернатора сформирован блок, отвечающий за выполнение поставленных Президентом России задач по внедрению проектного управления развитием региона.
Его возглавил замруководителя администрации губернатора Евгений Гурарий. Он также курирует контрольный департамент, управление документационного обеспечения и управление по работе с обращениями граждан.
«Одна из главных задач, которые я поставил перед правительством, заключается в том, чтобы обеспечить опережающие темпы развития экономики по сравнению с общероссийскими. Свердловская область должна стать мощной инвестиционной. Необходимо применять новые формы и механизмы развития, такие как проектное управление, что позволяет всерьез увеличить эффективность взаимодействия государства, бизнеса и общества. Конечной же нашей задачей является повышение качества жизни уральцев», — прокомментировал решение Евгений Куйвашев.
В соответствии с утвержденной структурой, в прямом подчинении блока будет находиться департамент по управлению проектами губернатора и правительства Свердловской области, который возглавит Надежда Каменская.
«Важнейшей задачей для нас является реализация федеральных проектов в рамках 11 приоритетных стратегических направлений развития Российской Федерации. Также принято решение о формировании региональных проектов, имеющих особое значение для нашего региона, в том числе — программа “Уральская инженерная школа”, получившая поддержку Президента России. Первоочередные мероприятия для полномасштабного внедрения проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области будут завершены в первом квартале 2017 года», — пояснил Евгений Гурарий.