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11:52 (мск), источник: УралПолит.ру

​Евгений Куйвашев выполнил поручение Путина по стратегии развития региона

В структуре администрации губернатора сформирован блок, отвечающий за выполнение поставленных Президентом России задач по внедрению проектного управления развитием региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Его возглавил замруководителя администрации губернатора Евгений Гурарий. Он также курирует контрольный департамент, управление документационного обеспечения и управление по работе с обращениями граждан.

«Одна из главных задач, которые я поставил перед правительством, заключается в том, чтобы обеспечить опережающие темпы развития экономики по сравнению с общероссийскими. Свердловская область должна стать мощной инвестиционной. Необходимо применять новые формы и механизмы развития, такие как проектное управление, что позволяет всерьез увеличить эффективность взаимодействия государства, бизнеса и общества. Конечной же нашей задачей является повышение качества жизни уральцев», — прокомментировал решение Евгений Куйвашев.

В соответствии с утвержденной структурой, в прямом подчинении блока будет находиться департамент по управлению проектами губернатора и правительства Свердловской области, который возглавит Надежда Каменская.

«Важнейшей задачей для нас является реализация федеральных проектов в рамках 11 приоритетных стратегических направлений развития Российской Федерации. Также принято решение о формировании региональных проектов, имеющих особое значение для нашего региона, в том числе — программа “Уральская инженерная школа”, получившая поддержку Президента России. Первоочередные мероприятия для полномасштабного внедрения проектного управления в деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области будут завершены в первом квартале 2017 года», — пояснил Евгений Гурарий.

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