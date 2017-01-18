Омбудсмен назвала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» взвешенным

Москалькова рассказала, что в ходе встречи они обсудили «проблемные вопросы работы ЕСПЧ по рассмотрению обращений граждан России». По словам российского омбудсмена, ей поступает много обращений о «затягивании сроков» рассмотрения дел в европейском суде.
Москалькова отметила, что россияне испытывают сложности в получении защиты в ЕСПЧ «из-за нежелания обращаться в суд против своей страны».
«Ведь они жалуются не на Россию, а на конкретных судей или чиновников», — написала российский омбудсмен.
В свою очередь «руководство ЕСПЧ» отметило «огромный прогресс России» по защите прав человека.
Москалькова добавила, что за последние четыре года обращение россиян в ЕСПЧ сократилось с 40 тыс. до 8 тыс. в год.
С критикой решения ЕСПЧ выступила 17 января детский российский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, авторы иска из США против «закона Димы Яковлева» не имеют права представлять интересы российских сирот, потому что они не оформили бумаги на усыновление, а значит, являются посторонними для детей.
Кроме того, сказала Кузнецова, подача данного иска напрямую нарушает российские законы и ст.20 Конвенции ООН о правах ребенка. Она гласит, что ребенок, у которого нет семьи, имеет право на защиту и помощь государства.
ЕСПЧ постановил 17 января, что российский «закон Димы Яковлева» дискриминирует американцев. Иск в суд был подан 43 американцами, которые начали процедуру усыновления российских детей, но не успели довести ее до конца из-за принятия закона.
Суд обязал Россию выплатить €3 тыс. компенсации истцам. Россия планирует обжаловать данное решение.
«Закон Димы Яковлева», по которому американским гражданам запрещено усыновлять детей из России, вступил в силу с 2013 года.
Данный закон был введен в ответ на «список Магнитского», российским гражданам из которого запрещен въезд в США. Кроме того, их счета на территории Соединенных Штатов Америки подлежат заморозке.