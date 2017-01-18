Омбудсмен назвала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» взвешенным

Источник: РИА "Новости"

Москалькова рассказала, что в ходе встречи они обсудили «проблемные вопросы работы ЕСПЧ по рассмотрению обращений граждан России». По словам российского омбудсмена, ей поступает много обращений о «затягивании сроков» рассмотрения дел в европейском суде.

Москалькова отметила, что россияне испытывают сложности в получении защиты в ЕСПЧ «из-за нежелания обращаться в суд против своей страны».

«Ведь они жалуются не на Россию, а на конкретных судей или чиновников», — написала российский омбудсмен. В свою очередь «руководство ЕСПЧ» отметило «огромный прогресс России» по защите прав человека.

Москалькова добавила, что за последние четыре года обращение россиян в ЕСПЧ сократилось с 40 тыс. до 8 тыс. в год.

С критикой решения ЕСПЧ выступила 17 января детский российский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, авторы иска из США против «закона Димы Яковлева» не имеют права представлять интересы российских сирот, потому что они не оформили бумаги на усыновление, а значит, являются посторонними для детей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:29.583333333333332% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPYHNZZho74/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Встретилась с Председателем Европейского Суда по правам человека Гвидо Раймонди. В ходе встречи обсудили проблемные вопросы работы ЕСПЧ по рассмотрению обращений граждан России. В частности, в мой адрес поступает много обращений о затягивании сроков рассмотрения дел в ЕСПЧ, об отсутствии прозрачности в работе ЕСПЧ, о сложности для некоторых граждан получить защиту в ЕСПЧ из-за нежелания обращаться в суд против своей страны, ведь они жалуются не на Россию, а на конкретных судей или чиновников. Руководство ЕСПЧ отметило огромный прогресс России в деле защиты прав человека, о чём свидетельствует сокращение за последние 4 года в 4 раза - с 40 тыс до 8 тыс в год количества обращений граждан России в ЕСПЧ. Отдельно с участием судьи от России в ЕСПЧ Д. И. Дедовым обсудили сегодняшнее очень взвешенное решение ЕСПЧ по делу о "законе Димы Яковлева".</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-17T19:11:56+00:00">Янв 17 2017 в 11:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Кроме того, сказала Кузнецова, подача данного иска напрямую нарушает российские законы и ст.20 Конвенции ООН о правах ребенка. Она гласит, что ребенок, у которого нет семьи, имеет право на защиту и помощь государства.