Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
ФСБ разослала ряду компаний напоминание из-за "закона Яровой"
Певица Натали скрывает беременность
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
США определились, кого нужно поставить президентом Украины – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
18Инаугурации прошлого
11:43 (мск), источник: РБК

Омбудсмен назвала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» взвешенным

Решение ЕСПЧ о признании «закона Димы Яковлева» дискриминационным для граждан США является «взвешенным решением». Об этом написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram по итогам встречи с председателем Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди.

Источник: РИА "Новости"

Москалькова рассказала, что в ходе встречи они обсудили «проблемные вопросы работы ЕСПЧ по рассмотрению обращений граждан России». По словам российского омбудсмена, ей поступает много обращений о «затягивании сроков» рассмотрения дел в европейском суде.

Москалькова отметила, что россияне испытывают сложности в получении защиты в ЕСПЧ «из-за нежелания обращаться в суд против своей страны».
Читайте также
Страсбург обязал Россию выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»

«Ведь они жалуются не на Россию, а на конкретных судей или чиновников», — написала российский омбудсмен.

В свою очередь «руководство ЕСПЧ» отметило «огромный прогресс России» по защите прав человека.

Москалькова добавила, что за последние четыре года обращение россиян в ЕСПЧ сократилось с 40 тыс. до 8 тыс. в год.

С критикой решения ЕСПЧ выступила 17 января детский российский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, авторы иска из США против «закона Димы Яковлева» не имеют права представлять интересы российских сирот, потому что они не оформили бумаги на усыновление, а значит, являются посторонними для детей.

Кроме того, сказала Кузнецова, подача данного иска напрямую нарушает российские законы и ст.20 Конвенции ООН о правах ребенка. Она гласит, что ребенок, у которого нет семьи, имеет право на защиту и помощь государства.

Читайте также
Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»

ЕСПЧ постановил 17 января, что российский «закон Димы Яковлева» дискриминирует американцев. Иск в суд был подан 43 американцами, которые начали процедуру усыновления российских детей, но не успели довести ее до конца из-за принятия закона.

Суд обязал Россию выплатить €3 тыс. компенсации истцам. Россия планирует обжаловать данное решение.

«Закон Димы Яковлева», по которому американским гражданам запрещено усыновлять детей из России, вступил в силу с 2013 года.

Данный закон был введен в ответ на «список Магнитского», российским гражданам из которого запрещен въезд в США. Кроме того, их счета на территории Соединенных Штатов Америки подлежат заморозке.

Комментарии
6
Иван Петров
Почему как?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Переделкин
Кто бы говорил о послушности...АБ ты как даун, который в своем глазу бревна не видит. Вот читаю тебя и твоих сотоварищей из пиндостана и все время удивляюсь как вы далеки от мира сего.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Про Москалькову.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе в аэропортах
ЦРУ опубликовало 13 млн страниц архивных документов
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Набрала вес: неузнаваемая Марго Робби в новой роли На фото, которые на днях появились в сети, звезда «Отряда самоубийц» выглядит набравшей вес и переставшей ухаживать за собой
Недвижимость
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь