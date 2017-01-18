Власти Крыма обозначили круг стран для сотрудничества

По его словам, у Крыма установились партнерские отношения с китайским бизнесом — в планах «оживление» сотрудничества с провинцией Хайнань. Стать участником крымской свободной экономической зоны готовы турецкие, арабские, израильские бизнесмены, отметил он.

«Все это будет находить отражение в наших международных контактах. Мы безусловно будем расширять внешнеэкономические связи, приглашать делегации бизнесменов», — сказал РИА Новости Мурадов.

Кроме того, республика намерена усилить международные экономические контакты с Болгарией, Молдавией, Италией, Францией.

«Если говорить о географически иных направлениях, то у нас хорошие перспективы взаимодействия с Ираном и Индией. Мы намерены в этом году наладить связи с такой бурно развивающейся страной дальневосточного региона, традиционным другом и партнером России как Вьетнам. Не исключено, что будем планировать визит нашей делегации», — подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер отметил, что в этом году делегации Крыма намерены побывать на многих международных выставках, в том числе в Сербии, Казахстане, Китае, Белоруссии, Армении.

«Мы ориентируемся на то, что скоро ситуация вокруг Крыма будет полностью стабилизирована, выровнена, и эффективно заработает в том числе и наша свободная экономическая зона в отношениях с нашими зарубежными партнерами», — сказал Мурадов.