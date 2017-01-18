Власти Крыма обозначили круг стран для сотрудничества
Крым в этом году намерен укреплять внешнеэкономическое сотрудничество с европейскими и азиатскими странами, в их числе Италия, Турция, Китай, Индия, Израиль, Вьетнам, сообщил
Крым в этом году намерен укреплять внешнеэкономическое сотрудничество с европейскими и азиатскими странами, в их числе Италия, Турция, Китай, Индия, Израиль, Вьетнам, сообщил
«Все это будет находить отражение в наших международных контактах. Мы безусловно будем расширять внешнеэкономические связи, приглашать делегации бизнесменов», — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, у Крыма установились партнерские отношения с китайским бизнесом — в планах «оживление» сотрудничества с провинцией Хайнань. Стать участником крымской свободной экономической зоны готовы турецкие, арабские, израильские бизнесмены, отметил он.
Кроме того, республика намерена усилить международные экономические контакты с Болгарией, Молдавией, Италией, Францией.
«Если говорить о географически иных направлениях, то у нас хорошие перспективы взаимодействия с Ираном и Индией. Мы намерены в этом году наладить связи с такой бурно развивающейся страной дальневосточного региона, традиционным другом и партнером России как Вьетнам. Не исключено, что будем планировать визит нашей делегации», — подчеркнул Мурадов.
«Мы ориентируемся на то, что скоро ситуация вокруг Крыма будет полностью стабилизирована, выровнена, и эффективно заработает в том числе и наша свободная экономическая зона в отношениях с нашими зарубежными партнерами», — сказал Мурадов.