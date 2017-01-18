Мажилисмены предложили создать несколько пенсионных фондов

По мнению народных избранников, после серьезного скандала в ЕНПФ назрела необходимость поменять подходы. Новые условия должны предоставлять вкладчикам возможность выбора на основе рыночной конкуренции разных пенсионных фондов под жестким контролем государства и правительства.

Об этом было заявлено в ходе первого пленарного заседания мажилиса в новом году, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Мажилисмен, член Комитета Палаты по аграрным вопросам Айкын Конуров напомнил, что, по данным Нацбанка, сделка на 5 млрд тенге с частной компанией, послужившая основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ЕНПФ, проводилась за счет собственных активов фонда, а не средств вкладчиков. Тем не менее он считает подобную постановку вопроса неверной.

«ЕНПФ является полностью государственной структурой и зарабатывает комиссионное вознаграждение исключительно за счет средств, вносимых вкладчиками. Вся хозяйственная деятельность фонда возможна лишь за счет наличия капитала, сформированного трудом населения», — заявил Айкын Конуров.

Его поддержала коллега, член Комитета по финансам и бюджету Дания Еспаева, которая заметила, что у ЕНПФ нет и не может быть собственных средств.

«Все находившиеся в фонде финансовые ресурсы являются доверенными ему в управление пенсионными накоплениями миллионов граждан либо инвестиционным доходом с этих накоплений. Средства ЕНПФ не являются добровольным накоплением, а собираются в обязательном порядке. И поэтому нуждаются в особом внимании, контроле и защите», — подчеркнула Дания Еспаева.

Депутаты сообщили, что по закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» никак не регламентируется порядок формирования и использования собственных средств ЕНПФ. Вместе с тем у фонда отсутствует и собственная инвестиционная стратегия. Тогда как отсутствие последовательной инвестиционной стратегии является следствием того, что у ЕНПФ нет системного видения долгосрочного развития пенсионной системы в целом.

«Фактически заморожено решение ключевых проблемных вопросов. Поэтому, мы полагаем, необходимо регламентировать на законодательном уровне деятельность ЕНПФ по управлению собственными активами. Это можно сделать в рамках отдельного закона “О едином накопительном пенсионном фонде в РК”, в котором также должно быть прописано создание органа, представляющего коллективные интересы вкладчиков. К тому же должна быть предусмотрена разработка инвестиционной стратегии ЕНПФ на уровне не только Нацбанка, но и правительства с отражением задач развития отечественной экономики, которые должны решать вложение и аккумуляция пенсионных средств граждан», — предложил Айкын Конуров.

Более того, парламентарии полагают, что следует включить в перечень инвестиционных инструментов пенсионных накоплений прямые инвестиции в индустриальные проекты, в том числе с участием крупных транснациональных корпораций в рамках программы индустриально-инновационного развития.

«Недавние события показали, что финансовый регулятор оказался не в состоянии обеспечить защиту и требуемую прозрачность в отношении средств ЕНПФ. Государственное управление пенсионными активами не отменяет злоупотреблений, а лишь монополизирует, увеличивает их масштабы. Кроме того, образовался конфликт интересов, когда Нацбанк одновременно выступает и регулятором, и оператором ЕНПФ. Тем самым предпосылки к выявленным сегодня нарушениям в фонде были заложены еще при формировании системы его функционирования. А монопольное положение и отсутствие конкуренции за внимание вкладчиков практически дестимулируют работу над повышением его устойчивости и доходности», — в свою очередь заключила Дания Еспаева.