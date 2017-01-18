В парламенте Петербурга из-за Иссаакия подрались депутаты
Единороссы в ЗакСе Петербурга подрались с яблочником Амосовым
Единороссы в ЗакСе Петербурга подрались с яблочником Амосовым
Яблочник Михаил Амосов выступил против принятия постановления «Единой России» и ЛДПР в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. В частности, он заявил, что хочет внести поправки в постановление, однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров его проигнорировал.
«Это не
Выкрикивая лозунг, он начал ходить по залу заседаний. Спустя 5 минут его окружили депутаты из партии власти и попытались утихомирить. Двое депутатов Юрий Бочков и Сергей Купченко даже схватили за руки Амосова, однако депутат вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. Стычка завершилась спустя несколько минут не в пользу Амосова.