В парламенте Петербурга из-за Иссаакия подрались депутаты

Яблочник Михаил Амосов выступил против принятия постановления «Единой России» и ЛДПР в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. В частности, он заявил, что хочет внести поправки в постановление, однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров его проигнорировал.

«Это не по-христиански, — заявил Амосов и начал скандировать. — Я за поправки, дайте сроки на поправки!».

Выкрикивая лозунг, он начал ходить по залу заседаний. Спустя 5 минут его окружили депутаты из партии власти и попытались утихомирить. Двое депутатов Юрий Бочков и Сергей Купченко даже схватили за руки Амосова, однако депутат вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. Стычка завершилась спустя несколько минут не в пользу Амосова.