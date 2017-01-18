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13:45 (мск), источник: Actualitati.md

Депутаты поддержали инициативу Додона — аннулировать законопроект, согласно которому, украденный миллиард будут возвращать граждане

За включение законодательной инициативы Игоря Додона — аннулировать законопроект, согласно которому, украденный миллиард будут возвращать граждане — проголосовало большинство членов парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

В ближайшее время законопроект главы государства будет рассмотрен в парламенте.

Напомним, что 28 декабря, глава молдавского государства Игорь Додон подписал первую законодательную инициативу в качестве президента, целью которой является аннулирование законопроекта, согласно которому, украденный миллиард будут возвращать граждане Молдовы.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что украденные деньги должны возвращать, те, кто участвовал в краже века, голосовал за, знал о том, что происходит, но предпочел промолчать», — подчеркнул Игорь Додон.

Президент заявил, что этой ситуацией должны вплотную заняться правоохранительные органы.

«Я обращаюсь к Парламенту РМ с требованием, чтобы эта законодательная инициатива в приоритетном порядке была рассмотрена и чтобы решение — повесить украденный миллиард на плечи наших граждан было аннулировано», — добавил Додон.

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