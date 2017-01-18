Прокуратура уличила неманский совет депутатов в незаконном использовании госсимволов
Совет депутатов Неманского района неправомерно использовал на своих официальных документах российскую государственную символику.
Совет депутатов Неманского района неправомерно использовал на своих официальных документах российскую государственную символику.
Это нарушение, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в Калининградской областной прокуратуре, были установлены сотрудниками надзорного органа в Неманском районе.
В ходе проверки было выявлено, что районный Совет депутатов ни одним из государственных органов не является, в связи с чем не вправе размещать на своей печати государственный герб Российской Федерации.
В связи с выявленными нарушениями закона прокурор города в отношении главы Неманского муниципального района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.17 КоАП РФ. В данный момент дело направлено для рассмотрения мировому судье Неманского судебного участка.
Как пояснили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в Совете депутатов Неманского района, в данный момент нарушение уже исправлено. «Уже печать новую заказали. Это недоразумение произошло