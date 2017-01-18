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15:18 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура уличила неманский совет депутатов в незаконном использовании госсимволов

Совет депутатов Неманского района неправомерно использовал на своих официальных документах российскую государственную символику.

Это нарушение, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в Калининградской областной прокуратуре, были установлены сотрудниками надзорного органа в Неманском районе.

В ходе проверки было выявлено, что районный Совет депутатов ни одним из государственных органов не является, в связи с чем не вправе размещать на своей печати государственный герб Российской Федерации.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор города в отношении главы Неманского муниципального района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.17 КоАП РФ. В данный момент дело направлено для рассмотрения мировому судье Неманского судебного участка.

Как пояснили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в Совете депутатов Неманского района, в данный момент нарушение уже исправлено. «Уже печать новую заказали. Это недоразумение произошло из-за переходного периода. Мы переходили на округ, произошла заминка. Прокуратура вот и обратила внимание. Сейчас будет печать с гербом Немана», — рассказала председатель Совета депутатов Неманского городского округа Наталья Зайцева.

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