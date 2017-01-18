Глава администрации губернатора утвердил ее новую структуру
Глава администрации губернатора Рустем Юсупов утвердил ее новую структуру. Об этом он сообщил на встрече с руководителями пермских СМИ.
Глава администрации губернатора Рустем Юсупов утвердил ее новую структуру. Об этом он сообщил на встрече с руководителями пермских СМИ.
По его словам, он лично подчинил на себя департамент внутренней политики и департамент общественных проектов. Ранее эти департаменты подчинялись замглавы, курирующего внутреннюю политику.
До начала декабря этот пост занимал Александр Козенков, а с сегодняшнего дня — Алексей Чусовитин. За ним осталось кураторство над департаментом
Также господин Юсупов сообщил, что принято принципиальное решение о выделении из состава администрации департамента безопасности.
Как сообщал «Ъ» ранее, в кабинете министров будет воссоздано министерство общественной безопасности, ликвидированное еще в 2015 году.