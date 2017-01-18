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12:59 (мск), источник: СуперОмск

Назаров разрешил директорам школ объявлять карантин самим

Объявление карантина отдали на откуп директорам, чтобы дети не отставали от школьной программы.

Источник: РИА "Новости"

На заседании облправительства 18 января глава региона Виктор Назаров объявил, что на встрече с главным санврачом Александром Кригой было решено разрешить объявлять карантин в школах по усмотрению директоров. Кроме того, решено временно прекратить массовые сборы детей вместе.

«Пока идём по пути ограничения массового пребывания детей вместе. И даём право руководителям на своё усмотрение объявлять карантин, чтобы дети не отставали от школьной программы», — заявил Виктор Назаров.

Главе регионального минздрава Андрею Стороженко поручено мониторить ценовую политику в омских аптеках, а также обеспечить постоянную доступность противовирусных препаратов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», за минувшую неделю в Омске и области число заболевших гриппом увеличилось на 41,4% и 54,8% соответственно. Так, в городе за вторую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 10 758 человек, в области — 12 959 человек. Таким образом, эпидемический порог в Омске оказался превышен на 57,7%, в области — на 45,2%.

При этом, по данным регионального Роспотребнадзора, среди всех респираторных вирусов за вторую неделю 2017-го преобладали вирусы гриппа A/H3N2, которых оказалось 28,6% от общего количества.

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