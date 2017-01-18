Назаров разрешил директорам школ объявлять карантин самим
Объявление карантина отдали на откуп директорам, чтобы дети не отставали от школьной программы.
Объявление карантина отдали на откуп директорам, чтобы дети не отставали от школьной программы.
На заседании облправительства 18 января глава региона Виктор Назаров объявил, что на встрече с главным санврачом Александром Кригой было решено разрешить объявлять карантин в школах по усмотрению директоров. Кроме того, решено временно прекратить массовые сборы детей вместе.
«Пока идём по пути ограничения массового пребывания детей вместе. И даём право руководителям на своё усмотрение объявлять карантин, чтобы дети не отставали от школьной программы», — заявил Виктор Назаров.
Главе регионального минздрава Андрею Стороженко поручено мониторить ценовую политику в омских аптеках, а также обеспечить постоянную доступность противовирусных препаратов.
Как ранее сообщал «СуперОмск», за минувшую неделю в Омске и области число заболевших гриппом увеличилось на 41,4% и 54,8% соответственно. Так, в городе за вторую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 10 758 человек, в области — 12 959 человек. Таким образом, эпидемический порог в Омске оказался превышен на 57,7%, в области — на 45,2%.
При этом, по данным регионального Роспотребнадзора, среди всех респираторных вирусов за вторую неделю 2017-го преобладали вирусы гриппа A/H3N2, которых оказалось 28,6% от общего количества.