Песков напомнил, что статус Крыма неоспорим

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вопрос Крыма — не дискуссионен, статус этого российского региона неоспорим, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник депутат украинской Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, сказала, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом «на время» отказавшись от притязаний на Крым.

«Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль влиять на руководство непризнанных республик (ДНР и ЛНР), чтобы получить официальное признание Крыма российской территорией.