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13:47 (мск), источник: АиФ Самара

Губернатор наградил митрополита Сергия почетным знаком

Митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию вручен почетный знак «За вклад в укрепление дружбы народов».

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин наградил митрополита Самарского и Сызранского Сергия почетным знаком «За вклад в укрепление дружбы народов», сообщает сайт епархии.

В постановлении сказано, что данная награда вручена Владыке Сергию «за плодотворную деятельность, направленную на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, проживающими в Самарской области».

Митрополит Самарский и Сызранский Сергий, (Виктор Моисеевич Полеткин) родился 14 апреля 1951 г. в дер. Ханино Спас-Клепиковского р-на Рязанской обл. в крестьянской семье. В 1966 г. окончил среднюю школу-интернат, в 1969 г.— строительный техникум в Москве, работал в строительно-монтажном управлении.

В 1972—1973 гг. служил иподиаконом в Борисоглебском кафедральном соборе г. Рязани.

В 1977 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1981 г. — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, оставлен при МДА профессорским стипендиатом, преподавал в МДС.

26 апреля 1981 г. в состоянии целибата рукоположен во диакона, 24 июля 1982 г. — во иерея.

С 1983 г. служил в клире Ростовской епархии.

23 декабря 1984 г в Троице-Сергиевой лавре пострижен в монашество, на следующий день возведен в сан архимандрита.

В 1988—1989 гг. заведовал канцелярией Московской Патриархии.

23 февраля 1993 г. назначен епископом Самарским и Сызранским.

15 марта 2012 г. назначен главой новообразованной Самарской митрополии.

Имеет Награды:

Церковные:

— орден прп. Серафима Саровского II ст. ;.

— орден свт. Макария Московского I ст. ;.

— орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст. ;.

— орден свт. Иннокентия Московского II ст. ;.

— орден прп. Сергия Радонежского II ст.

Светские:

— государственный орден Дружбы.

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