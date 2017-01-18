Губернатор наградил митрополита Сергия почетным знаком
Митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию вручен почетный знак «За вклад в укрепление дружбы народов».
Митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию вручен почетный знак «За вклад в укрепление дружбы народов».
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин наградил митрополита Самарского и Сызранского Сергия почетным знаком «За вклад в укрепление дружбы народов», сообщает сайт епархии.
В постановлении сказано, что данная награда вручена Владыке Сергию «за плодотворную деятельность, направленную на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, проживающими в Самарской области».
Митрополит Самарский и Сызранский Сергий, (Виктор Моисеевич Полеткин) родился 14 апреля 1951 г. в дер. Ханино
В 1972—1973 гг. служил иподиаконом в Борисоглебском кафедральном соборе г. Рязани.
В 1977 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1981 г. — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, оставлен при МДА профессорским стипендиатом, преподавал в МДС.
26 апреля 1981 г. в состоянии целибата рукоположен во диакона, 24 июля 1982 г. — во иерея.
С 1983 г. служил в клире Ростовской епархии.
23 декабря 1984 г в
В 1988—1989 гг. заведовал канцелярией Московской Патриархии.
23 февраля 1993 г. назначен епископом Самарским и Сызранским.
15 марта 2012 г. назначен главой новообразованной Самарской митрополии.
Имеет Награды:
Церковные:
— орден прп. Серафима Саровского II ст. ;.
— орден свт. Макария Московского I ст. ;.
— орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст. ;.
— орден свт. Иннокентия Московского II ст. ;.
— орден прп. Сергия Радонежского II ст.
Светские:
— государственный орден Дружбы.